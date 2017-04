Trafikkuhell på Øran

Politiet fikk like etter klokka 16.00 onsdag ettermiddag melding om at det hadde vært et trafikkuhell ved Circle K på Øran på Åndalsnes.

Det var to biler involvert i uhellet.

Fire personer ble sjekket av ambulanse på stedet - alle var uskadd.

- Politiet beslaglegger førerkort, og det er mistanke om brudd på vikeplikt, melder politiet på Twitter.

Trafikken ble aldri nevneverdig hindret på stedet, og vegen var etter kort tid åpen for normal trafikk.