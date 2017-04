To av ti fikk baksmell

Fra midnatt ble nærmere 4,8 millioner skattemeldinger lagt ut. Og de fleste får penger tilbake, mens bare to av ti får skattesmell.

Du kan merke deg ordet med en gang – fra i år heter det skattemelding og ikke selvangivelse etter en lovendring fra nyttår.

– Cirka 2,8 millioner ligger an til å få penger tilbake, mens om lag 740.000 ser ut til å få restskatt, sier skattedirektør Hans Christian Holte til NTB.

Det er ganske små endringer fra i fjor. Det gjelder også beløpene. De som får penger igjen, får i snitt 11.000 kroner, mens cirka 26.000 kroner er gjennomsnittsbeløpet for dem som får restskatt.

– Hovedårsaken til at en del får baksmell og andre får penger igjen, er endringer som skjer i livet til hver enkelt. Endringene påvirker skatten etter at man har fått antatt inntekt og beregnet skatteprosent, sier skattedirektøren.

Sjekk opplysningene

Årets skattemelding inneholder flere forhåndsutfylte opplysninger enn noen gang tidligere. Opplysningene blir innrapportert av arbeidsgivere, banker, barnehager og andre som leverer informasjon om inntekt, formue, gjeld og fradrag. Men det er fortsatt alfa og omega å sjekke at opplysningene stemmer.

– Jo flere opplysninger vi mottar, jo bedre kvalitet på innholdet i skattemeldingen. Men selv om mye er fylt ut, må du likevel sjekke at opplysningene stemmer. Skattemeldingen er forhåndsutfylt, ikke ferdigutfylt, understreker Hans Christian Holte.

– Noe av det viktigste du kan gjøre er å sjekke at du har de fradragene du har krav på. Det er en del opplysninger vi ikke har forutsetninger for å kjenne til, påpeker skattedirektøren.

I fjor var det rundt 400.000 som ikke engang åpnet selvangivelsen. Holte håper dette tallet blir mindre i år.

– Det som typisk mangler er et eller annet fradrag som man burde sett. Det kan også være ekstrainntekter som ikke er ført opp. Dette kan gi utslag i begge retninger, sier skattedirektøren.

Andre kan sende inn for deg

De fleste lønnstakere og pensjonister sjekker, endrer og leverer skattemeldingen elektronisk. I år sendes det ut hele 4,8 millioner skattemeldinger, mer enn noen gang før. Samtidig er det for første gang under én million skattemeldinger som sendes ut på papir.

– Tallene bekrefter trenden vi har sett gjennom de siste årene, at flere og flere foretrekker å bruke de digitale løsningene våre, sier Holte.

Nytt i år er at privatpersoner kan delegere rettigheter til å endre og levere skattemeldingen til andre. Det betyr at et familiemedlem eller en regnskapsfører nå kan levere din personlige skattemelding på vegne av deg. Mens pensjon fra Danmark kom med i fjor, er også pensjon fra Sverige forhåndsutfylt i årets skattemelding.

Skal du gjøre endringer på skattemeldingen, har du frist til 30. april. Trenger du ikke gjøre noen endringer, behøver du ikke å gjøre noen ting når du er privatperson. For bedrifter er det andre regler. De aller fleste får skatteoppgjøret 21. juni. De neste puljene er 4. august og 25. oktober