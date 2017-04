Raumakonfirmanter i bøsseaksjon tirsdag

- Vi i Rauma håper du vil ta varmt mot bøssebærerne i årets Fasteaksjon. Ditt bidrag kan bety en forskjell for andre – og sammen kan vi alle bidra til å nå målet om rent vann til alle innen 2030, sier diakon Rune Singelstad.

Han sier de er stolte støttespillere til Fasteaksjonen, og er med på kravet til våre folkevalgte om å lage en vanntett plan.

- I tillegg er vi med og går med bøsser for Fasteaksjonen som blir arrangert over hele landet tirsdag 4. april. Og det er 50. gangen at nordmenn får sjansen til å bidra til Kirkens Nødhjelps arbeid over hele verden. Pengene går til å bygge brønner og sikre flere trygg tilgang til rent vann, sier Singelstad.

- Med andre ord tar vi i Rauma vårt ansvar for å nå målet om rent vann til alle. For oss er det veldig viktig å se utover egne kommune- og landegrenser. Det å hjelpe andre er en viktig del av kirkens samfunnsrolle. Alle kan ha bruk for litt støtte av og til. Derfor er det også viktig at vi noen ganger står opp for andre sine rettigheter – slik som retten til rent vann.

- Å bygge brønner kan være en av løsningene for at flere skal få vann, og vi har gjennom Kirkens Nødhjelps arbeid sett at mange landsbyer blomstrer når de får ny brønn. Mange arbeidstimer blir spart inn når vannet er enklere å hente, og mange kan gå mer på jobb og skole fordi de er friskere. Og ved å gi opplæring til lokale ildsjeler, så blir brønnene også fungerende i mange, mange år fremover.

Konfirmantene fikk besøk

Konfirmantene har i planleggingen av fasteaksjonen hatt besøk av Neema Nasaeli Sulle fra Tanzania, Uria Sulime fra Zambia, og Sandra Larsen fra Kirkenes.

- Det er fantastisk at dere her i Norge kan tappe rent vann fra en krane i huset. Det er veldig rart å gå rundt her i Isfjorden uten å se noen som er ute for å hente vann. For det er jeg vant til, forteller Neema.

Uria forteller at der ho bor kan de bare hente vann en dag i uken.

- Og det er et stykke å gå. Vi har ofte med oss kanner som tar 20 liter. Når vi kommer fram, setter vi fra oss kanna, og så er det bare å vente på tur, sier Uria.

- Hvor lenge må dere vente?

- Det kan variere, fra en time til en hel dag, - avhengig av hvor mange som skal hente vann, og trykket i kranen.

- Vi betaler for hver kanne med vann. Jeg bor hos bestemor. Og bestemor har ikke jobb. Derfor har ho ikke alltid penger. Og da kan det bli problemer.

Neema og Uria hadde aldri drømt om at de skulle få reise til Europa og Norge.

- Det er veldig bra å være her i Norge! Og forskjellen er stor i forhold til vår hverdag i Tanzania. Det gjelder flere ting. Men det vi stadig undrer oss over, er at dere bare kan skru på en krane i huset, og drikke vannet dere tapper. Vi må gå langt etter vann, og vente lenge. Og det vannet vi får, er ikke alltid like rent heller.

SKal utgjøre en forskjell

Etter møtet med Rauma-konfirmantene reiste de tre videre til Molde for å møte andre konfirmanter.

I dag skal konfirmantene i Rauma får være med å gjøre en forskjell for noen av de 663 millioner menneskene i verden som fortsatt mangler tilgang til rent og trygt vann.

- Vi håper at dere tar vel imot konfirmantene tirsdag ettermiddag, og har klar kontanter til å putte på bøssa. I år er det også mulighet til å bruke Vipps, forteller sokneprest Petter Dahle som er en av de ansvarlige for Kirkens Nødhjelps Fasteaksjon i Rauma.