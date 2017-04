Utsatt for hærverk og tyveri

Beate Kavli Volstad, daglig leder i Eide & Frilund AS, forteller at de to ganger den siste tiden har funnet igjen maskiner i en helt annen stand enn de ble forlatt.

– For tre uker siden ble en av våre gravemaskiner som sto inni skogen opp mot Vengedalen tømt for rundt 200 liter diesel, forteller hun.

Fant bilspor

Tyveriet hadde skjedd i løpet av en helg, og det var bilspor på området som så ut til å komme fra en pickup.

– Det ble også oppdaget bilspor ved en gravemaskin som sto oppe i en bakke innenfor kommunens renseanlegg lenger ned i traseen, men her hadde ikke bilen kommet seg opp til maskinen på grunn av at det var for bratt, forteller hun.

Maskinen som ble tappet var ikke synlig fra vegen, og man må gjennom bommen for å komme dit.

– Så de som har gjort det må ha planlagt det. Det var tappet akkurat nok diesel til å fylle et fat. Dessverre kan ikke Vengedalsvegen fortelle oss hvilke biler som har passert bommen, forteller hun.

Ødelagt gravemaskin

Mandag fant Eide og Frilund igjen en maskin der ubudne gjester har vært på ferde.

– Gravemaskinen sto på Mjøneset i Eidsbygda i påvente av en jobb. Den var tømt for diesel og kraftig ramponert, sier Kavli Volstad.

Ber om tips

Forholdene er anmeldt.

Kavli Volstad håper at noen har sett noe, eller har tips som kan hjelpe politiet å oppklare saken.

– Vi lurer jo på om det er en bande på ferde, om dette er lokale folk, eller hva, sier hun.

Hun har ikke hørt om andre som har opplevd det samme i det siste.

– Er det bare oss de er ute etter eller er det flere rundt omkring som er utsatt for tyveri og hærverk, spør Kavli Volstad.

– Lite å gå etter

Politibetjent Børge Bjerkeli ved Rauma lensmannskontor bekrefter at det har kommet inn en anmeldelse på forholdene.

– Vi har ikke mye å gå etter i disse to sakene, men vi håper noen kan ha gjort observasjoner i området eller ha andre opplysninger i saken som kan være til hjelp, sier han.