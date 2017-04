Her blir det asfalt

For en drøy uke siden skrev Åndalsnes Avis at Statens Vegvesen skal legge over tre mil asfalt i Rauma i sommer.

I Statens Vegvesen sitt kart ser du hvor vegene som skal få asfalt går, både i Rauma og i resten av landet. Du kan zoome inn og ut av kartet og sjekke ut akkurat de områdene du er opptatt av.

Ny asfalt på vegene har, i følge vegvesenet, mye å si for trafikksikkerhet, veggrepet som sikrer fremkommelighet og for kjørekomfort.

- Vi prioriterer strekninger som er sporete og har dårlig standard, sier Lunaas.

Hvert år måler vi i Statens vegvesen dekketilstanden på alle riks- og fylkesveger. Dette gjøres ved hjelp av en laserskanner som er montert på en bil. Vi får ut nøyaktige data på spor og jevnhet i asfaltdekket, og ser utviklingen over år.

- Vi har foretatt årlige målinger helt siden 1990. Vi har derfor svært god oversikt over dekketilstanden på vegnettet. Målingene er grunnlaget for prioriteringene våre, dvs. hvilke veger som får asfalt i år og de neste årene, sier leder for asfaltseksjonen, Thor Asbjørn Lunaas.