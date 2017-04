Foreslår motorsportsenter i Måndalen

– Vi så jo av resultatene etter Ungdata undersøkelsen at det er urovekkende mange som driver med narkotika. Derfor mener vi at man bør få til flere fritidstilbud; også for dem som ikke driver med sport eller musikk, sier Isak Aak, leder for Unge Høyre i Rauma.

Han har med seg Ingrid Nord, arbeidsutvalgsmedlem i Møre og Romsdal Unge Høyre, og Sivert Dahle, nestleder i Rauma Unge Høyre, for å fortelle om planene.

– Vi ser at det er stor interesse for biler og motor i Rauma og vi ønsker at kommunen etablerer et motorsportsenter i Måndalen. Det kan inneholde bil- og sykkelbane, verksted og andre element som det kan være etterspørsel etter, sier Aak.

De forteller at kommunen har vedtatt å sende fem personer til tiltaket «Kjør for livet», som er et fritidstilbud for barn og unge i utenforskap, med 48 samlinger i året.

– Vi mener det ikke er nok. Vi trenger et tilbud til flere enn bare de fem, sier Aak.

De påpeker at kommunen har et godt og variert tilbud til ungdom som er interessert i sport og musikk. De som spiller fotball kan finne seg en klubb i hver bygd. De som er interessert i motorsport har ikke kommunen noe tilbud for.

– Det er et problem at en stadig større del av ungdommen i Rauma ikke blir inkludert i fritidstilbud. Dette fører til at de ikke trives i kommunen og de får ikke ta del i det fellesskapet som oppstår rundt organiserte fritidsaktiviteter, mener de tre.

– Men hvorfor Måndalen, er det noe spesielt sted dere ser for dere?

– Det er der det største miljøet ligger og vi synes det er bra å spre tilbudet så ikke alt skjer på Åndalsnes, sier Sivert Dahle.

De vil legge forslaget som ble vedtatt på Rauma Unge Høyres siste styremøte, frem for Rauma Høyre.

– Vi håper å få gjennomslag for forslaget og vi har god tro på at de vil spille på lag med oss. Vi har et godt forhold til moderpartiet. Høyre er tross alt det eneste partiet med ungdomslag og ungdomsrepresentanter i kommunestyret, sier Aak.