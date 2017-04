Klokt å si nei til å bevæpne politiet

Bevæpningsutvalget leverte onsdag sin innstilling til justisminister Per-Willy Amundsen (Frp). Utvalget mener at det norske politiet fortsatt skal være ubevæpnet. Det mener vi er en klok konklusjon.

Utvalget har levert et solid og grundig arbeid. Det har vurdert fordeler og ulemper, sett på terrorfaren og klart å vurdere verdien av de lange tradisjonene vi har i Norge med et ubevæpnet politi. Klarer vi å beholde et ubevæpnet politi, vil vi også videreføre inntrykket av et politi som bruker makt behersket og med tilbakeholdenhet. Det er verdier verdt å ta vare på.

Utredningen skal nå sendes ut på høring, og høringsutspillene skal gjennomgås nøye.

Dagens ordning i politiet er en såkalt framskutt lagring av skytevåpen. Det betyr at våpenet er låst ned i ei kasse inni politibilen, der det ved behov tas med på oppdraget. Denne tilgangen til våpen mener bevæpningsutvalget er en god nok løsning som må videreføres.

Det må ikke være tvil om at politiet må kunne bevæpne seg når situasjonen krever det. Og, ja: Det er av og til behov for at politiet bevæpner seg – også i Rauma. Men vi kan ikke se at det er nødvendig at politiet konstant skal bære pistol i beltet. Vi har på denne plass før gitt uttrykk for at vi ønsker at politiet skal signalisere trygghet. Et våpen i beltet kan føre til at situasjoner eskalerer.

Vi konstaterer at utvalget trekker fram at bevæpnet politi kan bidra til å svekke tilliten til innbyggerne. I en masteroppgave, som er lagt ved utredningen, går det fram at «rusmisbrukere og ungdom med somalisk bakgrunn er blant gruppene som følte uro rundt bevæpningen og mente den svekket tilliten til politiet», ifølge forfatterne.

Vi kan ikke ha en våpeninstruks som svekker politiets tillit. Derfor håper vi at den endelige konklusjonen, også etter høringsinnspillene, blir slik bevæpningsutvalget ser det.