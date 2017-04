Detonerer sprengstoff hver natt

50 tunnelarbeidere jobber på spreng og nesten hver eneste natt detoneres det sprengstoff i Innfjords- og Måndalstunnelene, som rustes opp for 308 millioner kroner:

Klokka nærmer seg 19.25 fredag kveld. Innfjordstunnelen er sperret av for trafikk. Et titalls biler belager seg på en halvtimes venting i hver ende av tunnelen før de får kjøre gjennom i kolonner.

En gruppe sprengningseksperter har matet flere ferske borehull nær østenden av tunnelen med slurry, et moderne sprengstoff som antennes via en hundre meter lang snapline. Nå er det straks klart for å antenne fyrverkeriet og skytebasen gjør seg klar.

Før dette har jeg vært med på en halvannen times befaring sammen med Ken Ove Vassgård, kontrollingeniør i Statens vegvesen, og Oddgeir Vikås, arbeidsleder for AF Gruppen, først i Måndalstunnelen, og så i Innfjordstunnelen.

308 millioner

I løpet av starten på dette ene nattskiftet begynner jeg å forstå hvorfor det koster 308 millioner kroner å oppgradere de to tunnelene slik at de skal tilfredsstille EU-kravene til sikkerhet og trafikkstandard.

Vassgård og Vikås har med beundringsverdig tålmodighet forklart hvordan arbeidet foregår, hvilke teknologiske metoder som er valgt og hvor stor fagkunnskap som bygges inn i bokstavelig talt hver eneste meter av de til sammen 8,8 kilometer lange tunnelene.

I Måndalstunnelen har arbeidet kommet lengst. Der har det meste av tunnelveggene og taket blitt kledd med vanntette isolasjonsmatter og armeringsnett. Mattene og armeringen er festet ved hjelp av mange tusen rustfrie bolter. Utenpå mattene og armeringen sprøytes det på et lag betong, iblandet en herder som får betongen til å størkne og bli sterk som fjellet sjøl i løpet av sekunder.

Betongkanter

På hver side av vegbanen er det også støpt solide betongkanter som hindrer at bilene skal kunne kjøre inn i farlige framspring i fjellet. Betongen fraktes med bil helt fra Stette på Sunnmøre.

Begge tunnelene har også fått nye snuplasser for vogntog. Men fortsatt gjenstår det enormt mye arbeid før åpningsdagen 31. mai 2018.

– Siste fase er å få på plass tunnelinnredningen. Det vil si mengder av kabler og elektronikk som skal gi gode lysforhold og god kommunikasjon, forklarer Vassgård og Vikås.

Mellom 40 og 50 arbeidere har sin nattlige arbeidsplass i tunnelene. Mange av dem er lokale underleverandører for hovedkontraktør AF Gruppen. De jobber 12 timers nattskift 12 dager i strekk før de går ut i 16 dagers friperioder.

Tilbake i Innfjordstunnelen. Det er klart for å detonere sprengstoffet.

Da er det at skytebasen plasserer den vesle avfyringsboksen i hendene til journalisten.

– Hold den venstre knappen inne, og så trykker du på knappen til høyre. Da smeller det.

Småskjelven

Jeg kjenner jeg blir småskjelven av å få det uventa oppdraget, men bestemmer meg for å gjøre som jeg får beskjed om. Jeg trykker ned de to knappene.

Et enormt brak får meg til å krype sammen av angst. Min første tanke er at nå kollapser hele Setnesfjellet. Men så legger drønnet seg. Ken Ove Vassgård og Oddgeir Vikås gliser av den skrekkslagne journalisten.

En halvtime seinere kommer den første bilkolonnen, og da slår det meg at ingen av bilførerne aner hvilket drama de har gått glipp av. Ikke vet de stort om moderne tunnelbygging heller.