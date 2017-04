– Flere fjell ledige

En opplevelsestur blant kjente fjell, inspirert av Hollywoods «Walk of Fame», er under planlegging foran Norsk Tindesenter.

Daglig leder i Norsk Tindesenter, Anita Vik Buckley, kan fortelle at tre av de så langt 25 bestilte «fjellsteinene», er ferdig produsert og ankommet tindesenteret.

– Det er fremdeles en måneds tid igjen for flere å henge seg på, sier Buckley og viser frem de tre steinene som ligger på «display» inne på tindesenteret. Dit kan folk komme og se hvordan de blir.

– De mest populære fjellene er allerede tatt, som Vengetind og Romsdalshorn, men det er mange flere å velge mellom. Det er totalt plass til vel 77 steinheller utenfor her, sier hun og viser frem «Tinderangleplassen» foran inngangen til tindesenteret der steinhellene skal legges ned. All vil bli lagt ned på samme tid i slutten av mai.

– Favorittfjellet – fjelltopper fra hele Norge, og eventuelt også fra andre deler av verden – vil bli risset inn i granitthella, med navn, høyde over havet, beliggenhet og eierens navn på. Det er jo noe som er artig å gi bort i gave også. Det er også en fin måte for et firma å profilere seg på. Men det er faktisk flest privatpersoner som har kjøpt, sier Buckley og forteller at steinen er norsk granitt; svart labrador, som vil sørge for at Tinderangleplassen vil bli godt bevart inn i fremtiden.

Prisen på hver helle vil variere ut ifra hvor kjent fjellet er. De mest kjente i Norge og de syv høyeste toppene i verden, er de dyreste. Prisen ligger på mellom 30.000 til 100.000 kroner per helle.