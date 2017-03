Rabattordning kan forsvinne

Det er Bygdebladet som i fredagens utgave har nyheten.

Kan være raskere nedbetalt Større trafikk enn beregnet i tunnelen og over brua.

I dag kan reisende oppnå rabatt på 30, 40 og 50 prosent for passeringer når en forskottsbetaler.

Forslaget fra regjeringa, som Stortinget har slutta seg til, går ut på å gjøre det rimeligere for personbiler med autopassbrikke uten lokal rabattavtale å passere. Brikkerabatten skal økes fra dagens 10 prosent, til 20 prosent.

Styreleder Roar Fiksdal i Eksportvegen AS sier til Bygdebladet at de vil beholde dagens rabatter, og at de nye reglene vil gå ut over storbrukerne av tunnel og bru.

- Vi kan ikkje tvingast til å endre dagens ordning som er vedtatt i Stortinget. Dette kan ikkje einsidig endrast på utan vårt samtykke, sier Fiksdal til Bygdebladet.