I autovernet og deretter i grøfta

Politiet mistenker at føreren var ruspåvirket.

Det var onsdag klokka 17.40 at politiet fikk melding om at en bil hadde kjørt av vegen ved Innfjorden.

Sporene i asfalten viser at bilen har kommet i retning Innfjorden fra Måndalen. I Stokkesvingen gikk det galt. Personbilen har kommet over i motgående kjørefelt, truffet autovernet før den til slutt havnet i grøfta på oversida av vegen.

Det er 200 meter fra starten av svingen til stedet der bilen havnet i grøfta.

– Det er et enslig kjøretøy som kjørte ut av vegen. Fører, en kvinne fra distriktet, er mistenkt for ruspåvirket kjøring. Hun var for øvrig uskadd, opplyser operasjonsleder Ole Wulvik.

Kvinna var alene i bilen.

Utforkjøringen ble meldt av forbipasserende, og politiet rykket ut.