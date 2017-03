– Fullklaff i år

Enkelte publikummere fikk være til stede på generalprøven på Raumarevyen.

Andreas Vartdal var fornøyd etter at generalprøven var over. – Jeg har sett mange av raumarevyene, og det er ikke alle år som har vært like bra. Men i år hadde de fullklaff. Men de har nå hatt mer enn nok galskap å ta tak i fra kommunen her det siste året, he he.

Spesielt likte han nummeret som tok for seg at folk på Vågstranda ikke vil at ungene skal gå på andre skoler enn på Vågstranda. – Det nummeret traff godt.

Familiefoto var best

Sønnen Lars Scheide Vartdal syntes innslaget med familiefoto var best. I dette nummeret skulle en familie som besto av svært kompliserte familiestrukturer, fra oldemor til bestefars nye og svært unge polske kjæreste, ta familiebilde. Det hele ender i komplett kaos. – Jeg kjente meg igjen, sier Lars. Forhåpentligvis var det generasjonskløften han dro mest kjensel på i en sketsj som inneholdt alt fra bannskap om unge skjøger til nazihilsen…

Andreas synes spesielt Reidun Dahl var flink. – Alle numrene hun var med i var bra. Hun er et stort talent.

Fornøyd revysjef

Også revysjef Jan Inge Holm var fornøyd. – Det er en bra revy i år, og til å være generalprøve gikk dette veldig bra. Jeg må også si at jeg var overrasket over hvor mye respons vi fikk fra et såpass lite publikum. Det lover godt.

Salget til revyen går også veldig bra. Blant annet er premieren og lørdagens andre forestilling snart utsolgt.

– Blir kanskje mer nært

Vi spør hvorfor han tror de lykkes når revyene i de andre byene i fylket har måttet innstille driften.

– Jeg vet ikke helt, sier han. – For det første er vi jo en mindre plass med mindre konkurranse. I tillegg har vi en fordel at de fleste her kjenner de som står på scenen, så det blir kanskje litt mer nært. At vi viser så stor glede med det vi holder på med gjør nok også at folk kommer tilbake år etter år. Og dette er genuint artig. Med en gang vi går av scenen etter siste forestilling begynner vi allerede å glede oss til neste år!