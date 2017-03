Skarvenrittet avlyses

Årets Skarvenritt førstkommende lørdag skulle egentlig gå fra toppen av Strandafjellet og følge alpintraseen ned til Skorgedalen. Men snøforholdene både der og på Skarven gjør at arrangøren anser det som både uforsvarlig av sikkerhetshensyn å gjennomføre konkurransen.

– Det er fortsatt mulig å gå på ski på Skarven som privatperson, men vi anser det som skummelt å arrangere en konkurranse i området, sier Håvard Hole på vegne av arrangør staben.

I tillegg til å være et telemarkrenne skulle det også være en klasse for deltakere med alpinski, samt et eget barnerenn som skulle starte fra reiplykkja et stykke ned i lia.

Skarvenrittet skulle for øvrig være sesongens siste norgescuprenn i telemark. Nå må arrangøren varsle flere titalls forhåndspåmeldte fra hele landet om at løpet er avlyst.