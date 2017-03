Vaffeldag og takk til Lena

Årets vaffeldag ble markert på flere steder i Rauma. På Vågstranda Handelslag var det ikke bare vaffeldag og gratis kaffe, men Vågstranda Vel sto bak en stor marsipankake og en flott blomst til Lena, som hadde sin siste lørdag på jobb som butikksjef.

Lena Pedersen Svendson har ledet butikken med stø kurs i snart sju år. Nå sier hun at tida er inne til et jobbskifte, derfor blir hun å finne på Grande Trevare fra april.

Jannike Angvik overtar

Den som overtar sjefsrollen etter Lena, er Jannike Angvik, som tiltrer sin nye jobb fra juni. Jannike er småbarnsmor og bosatt i Hjelvika, er 30 år og samboer med Espen Pedersen. Hun kommer fra jobben som assisterende butikksjef for Coop Marked Vikebukt.

Jannike forteller at hun gleder seg til jobben på den godt drevne butikken på Vågstranda, og Lena takker for laget og lover at hun blir værende i bygda.

I løpet av april vil Vågstranda Handelslag avholde sitt årsmøte, og feire årets overskudd. Om det blir andelsutbytte til andelshaverne denne gang, ville ingen svare på.

Butikken enda viktigere

Med trussel om skolenedleggelse i bygda, er viktigheten med å bruke butikken enda mer viktige enn noensinne. Et av temaene rundt kaffebordet, var hva som må gjøres for at enda flere bruker den viktige butikken i bygda. Men lørdag var det fest på Bua.

Slik takket bygdefolket Lena for den jobben hun har gjort, og ønsker Jannike velkommen.