Driv som i dag – eller som friskole

Vedr. høring om nedlegging av kommunal barneskole - Vågstranda Barneskule:

Pensjonistpartiet Rauma mener:

1. Prinsipielt at Vågstranda Barneskule bør drives som kommunal skole så lenge elevtallet ligger på omtrent de samme nivå som i dag.

2. Sekundært at Vågstranda Barneskule blir friskole med full støtte fra Rauma kommune til å etablere denne.

Ad punkt 1: Pensjonistpartiet ser det som helt nødvendig for å opprettholde Rauma som en egen kommune, at de omliggende bygdene tilbys det samme som Åndalsnes sentrum av kommunale tjenester. Hvis ikke, vil befolkningsveksten i disse bygdene stanse opp eller utebli. Den viktigste tjenesten er nærliggende barnehage og barneskole.

Ad punkt 2: Pensjonistpartiet vil minne om følgende protokollutskrift fra Kommunestyremøte 15.12.15 hvor det lyder:

15.12.2015 Kommunestyret Votering: Innstilling fra formannskapet enstemmig vedtatt.

KS – 102/2015 Vedtak: 1. Hvis foreldre på Vågstranda ønsker å etablere en friskole ved en mulig nedlegging av den kommunale skolen i bygda, vil Rauma kommune samarbeide med initiativtakerne om dette på samme måte og i utgangspunktet på samme vilkår som ved etablering av friskolen i Innfjorden

Det er uholdbart at vedtak fattet enstemmig av et kommunestyre på et så viktig punkt, blir opphevet av det samme kommunestyre 12 måneder seinere. Det gjør det helt åpenbart umulig for innbyggere som blir berørt å planlegge sin framtid med hensyn til bolig etc.