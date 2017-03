Vogntog og personbil i trafikkuhell

Politiet melder at det har vært et trafikkuhell på E136 ved Skiri, der et vogntog har hatt et sammenstøt med en personbil. Uhellet skjedde i svingen vest for Skiri gård.

Føreren av vogntoget skal være uskadd, mens fører av personbilen sjekkes av ambulanse på stedet. Det skal være snakk om mindre personskader.

Trafikken dirigeres forbi på stedet.

Politiet på stedet forteller til Åndalsnes Avis sin journalist at årsaken til uhellet foreløpig ikke er klarlagt.

Klokka 12.45 ble vegen åpnet for normal ferdsel igjen.