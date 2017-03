Onsdag kveld, på årsmøte i Romsdal Reiseliv og Handel, ble det klart hvem som vinner reiselivsprisen for 2016.

Det er Hotel Aak ved Kristine og Odd Erik Rønning.

I begrunnelsen heter det blant annet at:

"Vinneren av Reiselivsprisen fra Romsdal Reiseliv og Handel for 2016, har vært med å prege utviklingen av reiselivet i Rauma de siste årene. Vinneren har gjennom sin virksomhet bidratt til å skape oppmerksomhet for den spektakulære Romsdalsnaturen, og mulighetene som finnes i området. Vinneren av Årets Reiselivspris for 2016 har vært premissleverandør for retningen utviklingen av reiselivet i Rauma skal gå i både sommer og vinter, og levert sine varer med svært god kvalitet. Kandidaten har vært både kreativ og nyskapende, og omtales som et svært godt vertskap for sine gjester gjennom alle årstider."

Kristine og Odd Erik vant Etablererprisen i 2016.

Juryen trekker fram at Hotel Aak har skapt en hjemlig atmosfære for sine gjester, og at de har hatt hatt fokus på den lange klatrehistorien i Romsdalen, de bratte fjellene, de mange mulighetene for vinteropplevelser med skikjøring og toppturer, og sommeraktiviteter med både Romsdalseggen, el-sykkel og SUP.

"Selv framstår vertskapet som humørspredere med stort engasjement, og en genuin interesse for hvordan finne den optimale Romsdalsopplevelsen. Trivsel og kos, og god mat står sentralt på programmet når vinneren tar imot gjester! Dette er arbeidsjern fulle av kreative ideer – både på kjøkkenet, og ute i naturen."

I 2016 mottok Hotel Aak TripAdvisors Traveler`s Choice 2016 Small Hotels og Certificate of Excellence 2016.

Disse har vunnet før

Det er styret i Romsdal Reiseliv og Handel som utgjør juryen for prisen, og formålet er å synliggjøre reiselivsnæringen og dens betydning for Rauma.

I fjor var det Reiulf Ramstad arkitekter som vant reiselivsprisen. Tidligere har følgende vunnet prisen: