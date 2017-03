Klar for NM

Lærlingen Bjørn Tore Slettaløkken Sæther (19) i Rauma Energi skal i juni delta på NM for læringer i energimontørfaget.

Bjørn Tore begynte som lærling i Rauma Energi AS høsten 2015, og var for ei lita stund siden med på prekvalifiseringen på nettet (under oppsyn). 150 lærlinger deltok, og 20 av dem er nå klar for den store NM-festen som finner sted på Drammen Travbane onsdag 14. og torsdag 15. juni.

- Jeg gleder meg. Nervøs? Nei, ikke ennå. Men jeg blir nok det når mesterskapet starter opp, tror Bjørn Tore, som fikk en henvendelse fra REN (Rasjonell Elektrisk Nettvirksomhet AS) med tanke på deltakelse i det norske mesterskapet.

For to år siden representerte Jim André Fagerberg Og Andreas Pile Rauma Energi AS i finalen under det samme norske mesterskapet.

- At vi også denne gang er representert under NM betyr trolig at vi har gjort noe riktig med hensyn til opplæring i det daglige av våre lærlinger. Jeg vil også rose Opplæringskontoret for Elektrofag i Møre og Romsdal for god oppfølging i lærlingetida. De kjører god opplæring med tanke på blant annet loggføring og teoriprøver gjennom månedlige samlinger, enten i NEAS, Istad eller Mørenett, forklarer arbeidsleder Alf Inge Remen på driftsavdelinga til Rauma Energi AS.

Remen og Sæther roser også montørene på driftsavdelinga for god opplæring av lærlingene i det daglige arbeidet. Remen legger til at NM arrangeres annen hvert år.

Bjørn Tore Slettaløkken Sæther er en av svært få lærlingene i energimontørfaget fra Møre og Romsdal som er kvalifisert for NM 2017.