Politiet rykket ut til Brude

- Vi fikk melding om en russisk trailer på E136 på Brude som sto for å ha på kjettinger. Først fikk vi melding om at den sto trafikkfarlig til. Og så fikk vi melding om at den ikke sto trafikkfarlig til. Da politiet kom til stedet var bilen borte, opplyser Tove Anita Asp ved politiets operasjonssentral i Kristiansund.

Den første meldingen fra politiet, cirka klokka 14.35, gikk på at en trailer står fast i Vermabakkene på Brude.