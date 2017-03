I kommunestyret tirsdag stemte et enstemmig kommunestyre for å godkjenne detaljreguleringsplanen for Bo Grenda hyttefelt i Skorgedalen.

Det er Ole Johnny Amundsen og Jonny Rønning som planlegger å etablere et hyttefelt med 15 tomter, rett ved siden av Rauma skisenter.

De har tidligere sagt til Åndalsnes Avis at dersom politikerne sier ja, starter de salget til påske.