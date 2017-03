Garanterer avislevering lørdag

Onsdag kom meldingen om at Norpost er konkurs.

Avisleveringen i Sør-Norge vil gå som normalt på lørdag, trass i konkursen i Norpost, garanterer Samferdselsdepartementet.

I et møte med Mediebedriftene (MBL) torsdag bekreftet samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) at avisleveringen vil gå som normalt, til tross for at Norpost, som er Kvikkas' underleverandør i Sør-Norge, onsdag begjærte seg konkurs.

– Departementet forsikret oss om at lørdagsavisene vil bli levert på lørdag. Vi tar departementets forsikring til etterretning. Vi har etterspurt dokumentasjon vedrørende Kvikkas' planer og tiltak, men har ikke fått dette, sier Randi S. Øgrey i MBL.

Ifølge Nationen har Norpost levert 47.000 aviser hver lørdag.

Kvikkas vant anbudet om å levere lokalaviser på lørdager rundt om i landet da Posten sluttet å levere post på lørdager. Men tusenvis av abonnenter fikk ikke avisen sin etter omleggingen.

