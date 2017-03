- Takk for tilliten

Det var et enstemmig ansettelsesutvalg og et enstemmig formannskap som ønsket Toril Hovdenak fra Skåla som ny rådmann i Rauma kommune.

Tirsdag ble saken behandlet av kommunestyret, som er det endelige beslutningsorganet for ansettelsen.

Et enstemmig kommunestyre valgte Toril Hovdenak som ny rådmann.

Hovdenak var selv til stede i kommunestyret tirsdag, og hun takket politikerne for tilliten.

- Dette har vært som en litt lang avstandsforelskelse som i dag blir et fast forhold. Jeg tror dette blir en artig og spennende jobb, som vi skal ta fatt på i lag. Jeg vet at det er mange flinke folk som jobber her, som jeg gleder meg til å jobbe sammen med. Jeg har fulgt med kommunen fra sidelinjen, og jeg har blitt imponert over det omdømmet kommunen har skapt, sa hun da hun talte fra talerstolen for første gang.