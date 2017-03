Storkontroll på Horgheim

36 tilsatte fra Statens vegvesen i Møre og Romsdal og trøndelagsfylkene samarbeider om å kontrollere tunge kjøretøy.

Kontrollene har pågått siden søndag kveld på Horgheim og siden mandag på Bergsøya.

- Hensikten med store felleskontroller er å sikre at vi løser oppgavene likt og at vi samarbeider. En sjåfør skal bli behandlet likt uansett hvor han eller hun blir stoppet. Da må vi jobbe sammen over fylkesgrensene, sier seksjonsleder Jan-Erik Myhr i Statens vegvesen i en pressemelding.

Inspektør Sverre Borstad i Statens vegvesen forteller at det inntil mandag kveld var utstedt mange gebyr, særlig for dekkmangler. Her er oversikten pr. mandag kveld:

1 bombrikkegebyr (Slovakia)

16 dekkgebyr (15 umulig å tyde om det er sommer- eller vinterdekk, 1 mønsterdybde )

5 gebyr for overlast,

2 dokumentgebyr (manglet fører- eller vognkort)

5 kjøreforbud grunnet mangler ved lastsikring

1 anmeldelse for brudd på kjøre og hviletid

1 bruksforbud leasingkontrakt mangler

3 bruksforbud bredde/lengde spesialtransport

Se video øverst i artikkelen.