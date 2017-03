Vil utivde feriesenteret

Lars Kroken har alltid hevdet at å investere i turisme i Rauma er det mest solide man kan gjøre. Etter at han kjøpte Åndalsnes Vandrerhjem har han satt opp fire hytter på området og søker nå om åtte til.

– De fire som er allerede er satt opp på tunet til feriesenteret, er nå godkjent. I tillegg har jeg søkt om å få bygge åtte hytter til- på kanten ned mot Rauma elv, forteller Lars Korken fornøyd.

Hyttene vil ikke bli lik de som allerede er bygget, men vil få en mer «gammel» stil.

– Det har vi bestemt i samråd med arkeolog Kristoffer Dahle, som har drevet utgravinger der i forbindelse med legging av nye kloakkrør. Det er som kjent gjort mange funn av bosetninger på området både nå og tidligere, og vi vil gjenspeile litt av det i arkitekturen, sier han.

Funnene som er gjort, viser at det har vært bosetninger der for over 3000 år siden.

– Hyttene vil få form som en slags gapahuk og ligge lavt i terrenget. De vil bli skråstilt med utsikt mot Skorgedalsområdet.

– Hva er tidsaspektet her?

– Det er som vanlig; vi vil bygge med en gang vi får det godkjent.

– Hvor langt i prosessen er dere kommet?

– Vi har sendt byggesøknaden til kommunen som kan bruke tre uker på behandlingen. Det har de gjort og sendt den videre til fylket, som må inn i bildet her. De kan bruke fire uker på sin behandling og jeg regner med at de vil trekke arkeologene inn i bildet. Da er det opp til fylket, temperatur og snøsmelting hvor lang tid det vil ta, sier han.

Materialene er klare. Også snekkeren.

– Det er den samme som sist; Tommy Jensen. Så i løpet av vårparten håper vi at arkeologene er på plass og at vi kan få opp de fire første hyttene innen 1. juli, sier Kroken og påpeker at der er enorm underdekning av overnattingssteder i kommunen.

– Dette er mitt lille bidrag til det. Det er sikkert ikke stopp her; men vi får ta et prosjekt av gangen.