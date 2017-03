Må henge med i den digitale utviklingen

Ansatte og ledere i det offentlige står foran en stor omveltning når de nå skal kople seg på, innføre og ta i bruk digitale og moderne verktøy i takt med den digitale utviklingen.

Onsdag var det en stor digitaliseringskonferanse i Rauma kulturhus. Til stede var 250 ledere fra åtte romsdalskommuner. De fikk et innblikk både i utfordringer og muligheter som den digitale transformasjonen gir. Konferansen ble også et kickoff for ledere for det de skal igjennom den nærmeste tida.

Utfordringene er store i det offentlige. Mens kommunenes innbyggere er blitt digitale, har ikke kommunene som organisasjoner hengt med i utviklingen; de har ikke klart å digitalisere sine tjenester. Årsaka er blant annet manglende kompetanse både til å utvikle egne løsninger og til å anskaffe det utstyret som man trenger for å møte behovene. Dessuten har det ofte ikke blitt prioritert – verken av politikere eller av administrativ ledelse; det koster mye penger å skulle innføre digitale løsninger.

Men du og jeg forventer at også det offentlige henger med i den digitale utviklingen. Vi som bruker internett både på jobb og privat er blitt digitaliserte og mottakelige for nye framtidsrettete løsninger.

Noen har gått foran og klart det, og bør være forbilder for kommunene: Når var du sist i et reisebyrå for å bestille billetter? Eller husker du når du var innom banken? De har laget så gode og brukervennlige løsninger, at vi bruker nettbank og handler flybilletter like enkelt som vi sjekker meil på telefonen.

Vi mener det er riktig av regjeringa å legge til rette for fornying, forenkling og forbedring i offentlig sektor. I dette arbeidet står digitalisering sentralt. Og det skal gi gevinster. I sitt digitaliseringsrundskriv til ordførere, rådmenn, fylkesordførere og fylkesrådmenn skriver departementet at «Digitalisering legger til rette for økt verdiskaping og innovasjon, og kan bidra til å øke produktiviteten i både privat og offentlig sektor.» Det må være noe å strekke seg etter.