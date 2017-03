I kommunestyremøte den 15.12.16 vedtok Kommunestyret «Budsjett og økonomiplan for 2017-2020».

I planen ble det stipulert en eiendomsskatt på 7 promille. Dette er høyeste tillatte eiendomsskatt i Norge og det skjedde etter at man i foregående perioder hadde hevet takstgrunnlaget for eiendommene og også opphevet fritak for boliger mindre enn 12 år gamle. Begrunnelsen var at dette skulle være en engangsøkning for å hjelpe kommunen ut av ROBEK-lista!

Den 13. februar 2017 kunngjorde Rauma Kommune at man ville få et driftsresultat på NOK 21 mill. som er en forbedring på vel 29 mill. i forhold til 2015. Dermed ville kommunen komme seg ut av ROBEK i løpet av våren. Altså et resultat som ikke hadde tatt med noen heving av eiendomsskatt fra 2016 nivået.

Det sies så «Den viktigste grunnen til det positive resultat er at hele kommunesektoren har hatt økt skatteinngang eller skatteutjevning i 2016». Dette gjaldt for så vidt de fleste kommuner i Møre og Romsdal.

Vi nekter å tro at man i administrasjonen ikke visste om at driftsbudsjettet for 2016 ville gi overskudd, og at disse skatteendringene ville gi en betydelig effekt.

Likevel ber man fra administrasjonen side om at eiendomsskatten blir øket til det maksimale. Det er i så fall å lure politikerne inn i et vedtak på feil premisser.

Det er en skam at en Høyre/Frp-styrt kommune med reduksjon av eiendomsskatten i sine program fremmer et slikt forslag, ikke minst på ovenstående bakgrunn.

Politikerne bør nå manne seg opp og omgjøre vedtaket i eiendomsskatten. Det burde heller vært en belønning for de som flytter til Rauma og bygger seg hus/leilighet.

Vedtaket om nedleggelse av Vågstranda skole kan også sies å være fattet på feilt grunnlag.

Arne Hoem

Parley Augustsson

Pensjonistpartiet Rauma