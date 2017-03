Aspiranter som gleder seg

– Det er ingen i korpset som har noen stor erfaring fra korpskonkurranser så nå er vi spent, sier Tove Merete Bøe, dirigent for Åndalsnes og Isfjorden skolekorps.

De har invitert til musikkafe på Rauma Kulturhus i forbindelse med generalprøven til konkurransen på Skodje lørdag morgen.

– Nordvesten kalles konkurransen der korps fra Møre og Romsdal konkurrerer, forteller Ole Tommy Ødegaard.

Han forteller at det er lenge siden korps fra Rauma har deltatt på et slikt arrangement og at de nå er med for at ungdommen skal få erfaring med å stå på en scene.

– Det er et ungt selskap vi har nå og det er viktig å sette seg mål. Vi hadde et seminar forrige helg, generalprøve i dag og avreise til Skodje i morgen, sier han fredag ettermiddag.

Også drillkorpset underholdt på fredagens kafearrangement. De skal imidlertid ikke være med til Skodje.