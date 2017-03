- Alt solgt

– Det tok noen måneder lengre enn planlagt, men Næs er en liten plass, sier prosjektleder i Planor AS, Harald Tynes – etter flere år med markedsføring av de usolgte leilighetene i Kvartal 1.

Tre år

Kvartal 1 sto klar til innflytting sommeren 2014 og da var det ni ledige leiligheter. Sist sommer sto tre leiligheter igjen som usolgt.

– Det var to leiligheter i tredje etasje og en i femte. Den i femte var en av de største leilighetene og den gikk helt til slutt, forteller Tynes.

– Måtte dere gå ned i pris?

– En liten justering ble det, både på de to mindre og den store. Men det er helt greit etter så lang tid.

– Kan du fortelle oss hva den største som opprinnelig var prissatt til vel 5 millioner, gikk for til slutt?

– Nei, det blir mellom meg og kunden. Jeg sier aldri hva prisen ble eller hva kunden heter. Det får komme når det blir publisert ved eiendomsoverdragelser, sier Tynes.

Bombe

Han synes byggeprosjektet har gått greit, selv om det har vært noen hindringer undervegs.

– Det er jo ikke hver dag man finner en bombe fra krigens dager under utgraving av tomta, da, men det gikk jo greit det også. Generelt synes jeg prosjektet har gått veldig bra og at bygget har blitt fint. Ikke minst har vi fått mye velvilje fra kommunens side, med positive saksbehandlere. Men det er klart det har vært et stort prosjekt for et lite sted som Åndalsnes. Det er mange leiligheter på en gang, sier Tynes.

Tregt

Han innrømmer at salget har gått mye tregere enn de håpte på forhånd, men at bygget fungerer bra og at folk trives.

– Det er selvsagt lettere å fylle opp et slikt leilighetsbygg på et større sted. Men vi har ikke tapt penger på dette.

– Dere eier også de to byggene på Stamnesodden?

– Ja, vi har to bruksnumre der som vi fremdeles eier. Fotograf Heidi-Beate Sødahl leide tidligere Hilmas Hus, men valgte å flytte ut på grunn av kalde lokaler. Vi kommer ikke til å gjøre noe med det området det første året. Der vil det nok stå tomt en stund til, sier Tynes.

Han mener det ikke er rom for flere prosjekt på en gang på Åndalsnes og vil vente til det vokser opp et marked igjen.

– Nå får andre ta over stafettpinnen, sier han.