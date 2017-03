Funnet på en bratt fjellhylle

Det var torsdag kveld at Kaisa dro avgårde oppover lia ved Nuken på Veblungsnes. Familien hadde akkurat gått tur over Setnesmoa og samojedhunden fikk antakeligvis lukten på et vilt dyr. Vanligvis pleier hun å komme når de roper på henne, men denne gangen gjorde hun ikke det.

– Jeg hadde ikke så store forhåpninger om å finne henne i live etter at hun var savnet i hele natt. Men jeg turte ikke si det til ungene. Jeg var redd hun kunne være tatt av et rovdyr. Hun er jo så snill, sier Siv Lisbeth Krogset.

Hun og et stort følge av frivillige menn og kvinner – og ikke minst hunder - har akkurat kommet ned fjellsiden på østsiden av Nuken.

Les også:

Eieren ber folk holde utkikk Eieren av den savnede polarhunden sier hun frykter hunden er skremt av skyteøvelsen på Setnesmoen.

Oppe i den bratte lia – på en liten fjellhylle, satt Kaisa da Guri Anne Hansen tok en letetur fredag ettermiddag.

– Jeg så at det var ganske isete opp i lia her, men det var bedre enn det så ut til. Det var også lett å gå siden jeg så tråkket fra leteaksjonen i går, forteller Hansen.

Hun gikk sikk sakk oppover lia for å lete godt og med seg hadde hun hunden sin, Ariel, som er bestevennen til Kaisa – og av samme rase.

– Det var egentlig hun som fant henne. Kaisa satt på en 10 meter høy skrent som det var umulig for meg å komme opp til. Derfor måtte jeg gå rundt og hente henne fra oversida. Jeg hadde med tau og fikk sikret meg med brodder og isøks slik at jeg fikk firt meg nedover mot henne. Jeg hadde med meg en boks med leverpostei og det tok ikke lang tid før hun klatret opp til meg på egen hånd, forteller Hansen.

Og det tok heller ikke lang tid før hun ringte familien Krogset for å fortelle om den gledelige nyheten.

– Jeg er så utrolig takknemlig for all støtte. Det er så mange folk som har hjulpet til. Folk som har lett i Isterdalen, på Setnesmoa og til og med i Innfjorden. Nå i kveld skulle en stille opp med et varmesøkende kamera og flere hadde planer om en tur opp på Nuken for å lete. Det ble heldigvis ikke nødvendig, sier Siv Lisbeth.

Familien vil gjerne få takke alle som har stilt opp. Også alle de som har vist sin støtte på Facebook.

– Der har det virkelig vært mye engasjement og det har vært en hel jobb bare å svare på alle meldingene. Vi er veldig glade nå; det verste hadde vært å ikke finne henne i det hele tatt.