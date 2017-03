Eieren ber folk holde utkikk

Siv Lisbeth Krogset opplever at mange bryr seg etter at familiens hund forsvant under en tur på Veblungsnes i 19-tida torsdag kveld.

– Jeg er imponert over at det er så mange som er glade i dyr. Flere har vært ut og leita, og På Facebook kommer det inn så mange tips om hva jeg bør gjøre at jeg må forsøke å sortere litt. Nå kommer jeg til å sjekke ut muligheten for å bruke sporhund, sier hun i 10.30 tida fredag.

Hun forteller at hun ikke har sovet mange timer i natt, og at hun allerede har vært ute og leita.

Hund borte fra Veblungsnes Politiet etterlyser.

– Hun vet jo hvor hun bor, så jeg har vært ute og sjekket trappa foran døra mange ganger i natt. Egentlig er hun bare en valp ennå, sier hun om den halvannet år gamle Samojed polarhunden.

– Er utrolig snill

Krogset forteller at dette er første gangen hunden ikke har kommet når de har ropt på ho.

– Hun har sprunget av gårde før også, men alltid kommet tilbake. Jeg har heller aldri sett at hun har skutt av gårde i slik fart som hun gjorde nå. Det er veldig sannsynlig at hun sprang etter et dyr, for vi ser mye tråkk av klover i området der hun stakk. Vi vet at det har vært en rev i området, så det kan være det også.

Krogset beskriver hunden som utrolig snill, og sier at om ho kommer i kontakt med folk, vil ho trolig komme dem i møte om man roper eller ikke.

– Hun er så glad i folk, både barn og voksne. Hun bruker å bli med oss i stallen på Setnes så hun er også vant til andre dyr. Ho har hatt det så fint og er så trygg, derfor er jeg redd ho ikke skjønner at andre dyr kan være rovdyr og ikke vil leike. Da kan det være fort gjort at ho har fått seg et spark, sier hun.

Skyteøvelse og sprenging

Hundeeieren er også bekymret for at nattøvelsen på Setnesmoen kan ha skremt ho.

Nyttårsaften "feires" alltid i stallen Hesteeieren takker alle som tar hensyn med tanke på fyrverkeri.

- Tåler kulde

– Hun er ikke glad i raketter og smell, så hun kan ha blitt skremt av skyteøvelsen som startet kort tid etter at hun stakk. Hun forsvant opp et dyretråkk opp siden på Nuken. Dermed er det et veldig stort potensielt område hun kan ha gått videre, helt fra Innfjorden og opp til Trollstigen. Men med tanke på skremmende lyder er det like ille flere veger. De driver jo også og sprenger i tunnelene, og det merkes godt ute også. Enten har hun vært så klar at hun har lagt seg ned, eller så kan hun har gått langt, sier Krogset som ikke er bekymret for at hunden har vært ute vinternatta.

– Hvis hun har sovet ute så har hun tålt det veldig godt. Det er ikke så kaldt ute, og hun er en polarhund. Så det bekymrer meg ikke ennå, sier Krogset som håper at de uansett utfall får svar på hvor hun er.

– En nabo sier han skal prøve dronen sin i ettermiddag. Kanskje kan vi se ho da, men ho er hvit og går i ett med snøen, sier Krogset som oppfordrer folk til å holde på hunden om noen skulle få kontakt med ho.