Trafikkvekst på Raumabanen

Torsdag la NSB fram passasjertallene for 2016. De viser at NSBs regiontog på Raumabanen mellom Dombås og Åndalsnes hadde åtte prosent flere kunder i 2016, sammenlignet med 2015. For alle NSBs strekninger er økning i antall passasjer på totalt 0,8 prosent, sammenlignet med 2015. Tallene er uten NSB Gjøvikbanen. NSB-togene hadde 66.205.000 passasjerer i 2016.

- Totalt er det registrert 121.000 passasjerer mellom Åndalsnes og Dombås i perioden, melder NSB.

NSB måler også kundetilfredshet. Kundetilfredshetsindeksen (KTI) utarbeides på bakgrunn av en omfattende spørreundersøkelse blant passasjerer på de ulike togstrekningene. Undersøkelsene gjøres to ganger per år, på våren og høsten.

På en skala fra 0-100 er kundenes svar 84 på KTI, skriver NSB. Alt over 80 poeng er "Begeistrede kunder".

Kundene har svart at de ønsker forbedring på serveringstilbudet.

- Passasjerene er mest fornøyd med punktlighet og ombordpersonalet, skriver NSB.

Den overordnede kundetilfredsheten med NSB Persontog er 73.