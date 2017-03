Tar ut tiltale mot 24-åring

Dette melder tv2.no onsdag ettermiddag.

I intervjuet med TV2 sier mor til avdøde Tobias, Hilma Hattrem, at hun reagerer sterkt på at 24-åringen ikke blir holdt ansvarlig for sønnens dødsfall, og kaller det "et hån mot det som har skjedd med et ungt liv".

Tobias Hattrem Moa døde 1. november 2015. Han ble 21 år gammel.

Etterforskningen pågår fortsatt 23-åringen som ble pågrepet etter dødsfallet på Åndalsnes er fortsatt siktet for kroppskrenkelse. En slik handling har strafferamme på ett år.

Politiet har siktet 24-åringen etter straffelovens paragraf 271 ; kroppskrenkelse.

24-åringen ble først siktet etter paragraf 272, grov kroppskrenkelse, men siktelsen ble, etter den foreløpige obduksjonsrapporten kom, omgjort til paragraf 271, kroppskrenkelse. En slik handling har en strafferamme på bot eller fengsel i inntil ett år.

Den foreløpige obduksjonsrapporten slo fast at Tobias hadde en medfødt hjernefeil og at han døde av hjerneblødning.

- Siktede kan ikke lastes strafferettslig for følgene slaget fikk. Avdøde hadde en latent skade som ble utløst av voldshendelsen. Denne kunne ha blitt utløst av andre påkjenninger enn en voldshendelse, sa etterforskningsleder Kjell O. Moen til Åndalsnes Avis samme kveld som den da siktede 23-åringen ble løslatt fra varetekt.

TV2 har onsdag snakket med forsvareren til 24-åringen. Advokat Øyvind Panzer Iversen sier hans klient fortsatt er sterkt preget av det som har skjedd:

- Han beklager veldig det som skjedde og er bunnløs fortvilt. Samtidig er han klar på at det er ikke han som er offer i denne saka, det er avdøde og hans familie. Samtidig er han lettet over at det er tatt ut tiltale i samsvar med det han har erkjent; at han slo til Tobias, men at han ikke forsto at det kunne få et fatalt utfall, sier Iversen til tv2.no.

Bistandsadvokat Mads Jenset sier til tv2.no at han mener det må tas ut en tiltale etter straffelovens paragraf 274 som omhandler grov kroppsskade med døden til følge.

