- Ta seksualundervisninga på alvor

– Jeg har tenkt å prate om seksualundervisning, abort og skjønnhetstyranniet, forteller Sofie Rundmo Bratteng.

18-åringen er leder i Molde SU, og er hyret inn av Rauma SV til å holde appell på deres markering av kvinnedagen. Ei markering Rundmo Bratteng mener er viktig.

– Kvinnedagen er veldig aktuell. Det er mange i Norge som ikke skjønner hvorfor den er det. Jeg mener at vi er på god veg mot et rettferdig samfunn, men mange ønsker å reversere denne framgangen, sier hun.

– Spiseforstyrrelser er vanlig dødsårsak

Hun nevner abort som et eksempel.

– Noen politikere har forsøkt innføre totalforbud mot abort. Det skal ikke være nødvendig å ta denne kampen gang på gang.

I sin appell i kulturhuset på onsdag, vil hun også skjønnhetstyranniet til livs. Hun mener man må fjerne det uoppnåelige skjønnhetsidealet.

– Det er til enhver tid 50.000 jenter og kvinner i Norge som lider av spiseforstyrrelser. Det er et stort problem. I Europa er det den tredje vanligste dødsårsaka.

– Hvordan kan man fjerne det uoppnåelige skjønnhetsidealet?

– Vi kan begynne med å merke retusjert reklame som viser unaturlige kropper.

– Holder ikke å tre kondom på en banan

Lederen for Sosialistisk Ungdom i Molde, mener også at det er på tide at seksualundervisninga blir tatt på alvor. Hun sier tall viser at én av ti jenter blir utsatt for voldtekt.

- Bedre seksualundervisning kan bidra til at man lærer seg grensesetting. En må lære at et nei er et nei. Da kan vi ikke ha seksualundervisning der vi bare lærer å tre kondom på en banan eller en dildo, sier hun.

Rauma SV arrangerer markeringen

Leder for årets 8. mars komité, Hallgeir Gjerdse,t forteller at SV markerer kvinnedagen også i år.

– Det er dessverre slik at mange grupper trenger en egen dag. Vi trenger også kvinnedagen. Det er fortsatt mye å gjøre før det er likestilling mellom menn og kvinner, sier han.

Årets arrangement vil foregå i foajeen på Rauma kulturhus. Ifølge Gjerdset vil det bli et todelt program.

– Først blir det mingling og salg av kake og kaffe, før det blir musikalske innslag av blant andre Maria Walla og Susanne Boye på henholdsvis fiolin og trekkspill. Politisk innslag blir med Sofie Rundmo Bratteng, i tillegg til at det kommer en representant fra Arbeiderpartiet for å holde appell, forteller Gjerdset.

Programmet avsluttes med at det blir holdt en før-nasjonal premiere på filmen Hidden Figures.

– Filmen handler om tre svarte damer som jobber i NASA med Apollo-prosjektet, og som måtte slåss ekstra for å bli akseptert både på grunn av kjønn og farge, sier Gjerdset.