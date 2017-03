Opplagsnedgang for Åndalsnes Avis

Åndalsnes Avis hadde et opplag på 3.330 aviser ved utgangen av 2016. Det er 122 færre enn året før.

Avisa har med dette en total tilbakegang på 3,5 prosent. Totalopplaget for norske aviser sank med 1,1 prosent.

- Dette er en forventet utvikling. Vi ser at papirlesningen går ned, og det er en trend i hele landet. Stadig flere velger digialte løsninger, sier ansvarlig redaktør i Åndalsnes Avis, Per-Kristian Bratteng.

Han forteller at avisa selvsagt ikke er fornøyde med å gå tilbake.

- Men jeg synes totalt sett at avisa står seg bra, sier han.

Utfordringer med distribusjon

Men til tross for at opplaget går ned, når vi fortsatt ut til like mange med innholdet vårt.

- I 2015 hadde vi totalt 9.000 lesere fordelt på papir, nett og mobil. Det har vi fortsatt, men andelen digitale lesere er større nå, forteller redaktøren.

Han mener at noe av nedgangen i antall papirabonnenter skyldes dårlig leveranse, både fra Kvikkas og fra Posten.

- Det har gjort en negativ trend verre. Vi har sett at en del velger å kutte ut papiravisa til fordel for digitalt abonnement på grunn av svak leveranse. Det gjelder ikke bare Kvikkas, men også Posten, som sliter med å levere lørdagsavisa utenfor vårt område. Vi har abonnenter som får lørdagsavisa først onsdagen eller torsdagen etter, og det er ikke akseptabelt i 2017, sier han.

Taper papirabonnenter

Hvis vi tar en titt på resten av landet, ser vi at mediehusene fortsetter å øke salget av digitalabonnementer, men taper flere papirabonnenter.

Mens papiropplaget sank med 7,8 prosent i 2016, økte digitalopplaget med 8,6 prosent. Det rene papiropplaget utgjør nå 24,1 prosent av avisenes opplag og er stadig synkende.

90 aviser økte

Av de 228 avisene som er tilsluttet MBL (Mediebedriftenes Landsforbund og LLA (Landslaget for lokalaviser) opplevde 40 prosent en total opplagsframgang i fjor.

- Det er lenge siden jeg har sett såpass mange aviser med opplagsvekst som vi ser i 2016, sa fagsjef Helge Holbæk-Hanssen da han presenterte opplagstallene tirsdag.

Men til tross for dette er det bare nisjeavisene som kan vise en total opplagsøkning på 1,8 prosent. Lokale dagsaviser har bremset opplagsnedgangen og endte på en minus på 0,4 prosent i fjor, mens de riksspredte nyhetsavisene må tåle en tilbakegang på 6,5 prosent.

Aftenposten størst

Totalopplaget for norske aviser er på 1.950 millioner eksemplarer. Det sank med 1,1 prosent fra 2015 til 2016.

Aftenposten er fortsatt landets desidert største avis med et totalopplag på 210.472. VG må tåle den største tilbakegangen med hele 14 prosent, men er fortsatt nest størst med et totalopplag på 96.988.

Dagbladet hadde den største opplagsveksten med pluss 3.807 og er landets tredje største med et totalopplag på 75.321.

Den kraftigste opplagsveksten i den norske avisfloraen kom i Vestby Avis som økte med hele 29 prosent til et totalopplag på 2.478.

Opplagstall 2016 for aviser i Møre og Romsdal: