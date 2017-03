Færre søker yrkesfag

Då søknadsfristen gjekk ut 1. mars, hadde 3634 ungdomar søkt om skoleplass på Vg1, for skoleåret 2016/2017. I ei pressemelding seier fylkesutdanningssjef Erik Brekken at det dette er 113 færre enn i fjor.

– Årsaka er nok eit mindre årskull, og ein nedgang i talet på elevar som gjer omval, seier han.

Leder torsdag 2. mars 2017: Sølv som er godt som gull "Andrepremien kan være med på å gi yrkesfag et løft"

Samla sett har yrkesfaga lågare søking i år, medan søkartala for dei studieførebuande utdanningsprogramma er stabile.

Høgast søking til helse- og oppvekstfaget

– Det er gledeleg å sjå at helse – og oppvekstfaget framleis er populært, og er no det yrkesfaget med høgast søking med 449 søkarar. Dette er ei yrkesgruppe vi veit at det er bruk for i åra som kjem, seier Brekken.

Idrettsfag og musikkfaga fortset auken i søkinga frå i fjor. 51 fleire elevar har søkt idrettsfag, og 27 fleire elevar har søkt seg til musikk. Naturbruk har ein auke på nesten 19 prosent, og servise og samferdsel har ein auke på om lag 18 prosent.

Stabilt til restaurant- og matfag

Resten av yrkesfaga har ein nedgang i søkinga. Bygg- og anlegg hadde gode søkartal i fjor, men opplever i år ein tilbakegang. Søkinga til restaurant- og matfag er stabil, men det er færre enn 100 elevar ønsker seg dette utdanningsprogrammet. Eit populært fag som elektro har også mindre søking, med nesten 14 prosent færre søkarar.

TIP-linjen er reddet Flertallet i utdanningsutvalget foreslår å bevare tilbudet ved Rauma videregående skole.

Søkinga til medier og kommunikasjon og design og handverk har den største nedgangen, med mellom 25 og 30 prosent. Tilbakegangen i søkinga til teknikk og industriell produksjon i fjor, held fram. Nedgangen er på 10 prosent.

Utfordring å skaffe nok læreplassar

Talet på søkarar til læreplass er auka til 1282, noko som er 59 fleire enn i fjor. Det er berre små forskjellar i talet på søkarar til dei ulike faga.

– Det er mindre søking til fag som elektrikarfaget, industrimekanikarfaget og sveisefaget, medan maritime fag held seg stabilt, seier Brekken. Han fortel vidare at er ein auke i søkarar til læreplassar i helsearbeidarfaget og barne- og ungdomsarbeidarfaget.

Halvparten så mange Rektor tror et lite kull er årsaken til at bare halvparten så mange som i fjor går på VG1 studiespesialiserende.

– Vi vil også i år legge opp til ei mobilisering for å skaffe fleire læreplassar, og vi håpar at særleg kommunar ser verdien og nytta av å ta inn lærlingar, særleg innan helsearbeidarfaget og barne- og ungdomsarbeidarfaget. Lærlingar er ein verdifull ressurs som vi må sjå potensial i, seier Brekken.

Vel tradisjonelt

Det er ikkje store endringar i fordelinga i søkinga til studieførebuande og yrkesfaga. Søkinga til vidaregåande opplæring er framleis tradisjonell. Gutar søker til elektrofag, bygg og anleggsteknikk og teknikk og industriell produksjon. Jentene søkjer til design og handverk, kunst, design og arkitektur, musikk, dans og drama og helse- og oppvekstfag. Fleire jenter enn gutar søker studieførebuande.