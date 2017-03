Politiet har etter tips fått tak i gutten som hadde tatt bussen til Åndalsnes.

– Det er en barneheimsgutt som i formiddag har stukket av fra en barnevernsinstitusjon i fylket. Vi fikk tips om at han hadde satt seg på en buss til Åndalsnes. Vi har nå kontroll på gutten og han er under transport for å treffe ansatte som skal ta han med, forteller leder for politiets operasjonssentral i Kristiansund, Rolf Anders Korstad.