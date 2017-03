Starter opp på Åndalsnes

Det er advokat Lise Molund, som én dag i måneden, første tirsdag i hver måned, kommer til å ta turen til Åndalsnes.

Molund driver advokatfirmaet Bakken Molund sammen med Beathe Bakken. De har holdt på i Molde i halvannet år, og har i tillegg kontortid i Eidsvåg.

– Tilbudet i Nesset har vært veldig populært. Der har det vært et veldig behov for å kunne møte advokat ansikt til ansikt. Det er ikke noen grunn til å tro at behovet er mindre på Åndalsnes, sier Molund som tror mange lar saker ligge fordi det kan oppleves som mye styr å måtte reise for å treffe advokat, eller ta det over telefon.

Hun sier det er viktig for dem å etablere tillit, og at det da er en fordel å kunne treffes.

– Det er også mye mer effektiv kommunikasjon. Dermed kan det også bli rimeligere å ta en samtale, heller enn ei lang rekke med skriftlig kommunikasjon.

Advokatfirmaet driver allmennpraksis der de tilbyr tjenester innenfor de fleste rettsområder med unntak av strafferett. De tilbyr tjenester til bedrifter og privatpersoner.