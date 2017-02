Motorstopp på ferjelemmen

Oppdatert: Fjord1 melder at det vil bli normal drift i ruta fra klokka 14.30.

Ifølge Fjord1 sin trafikkmelding har de innstilt ruta inntil videre på grunn av problem med en trailer. Meldingen ble sendt ut klokka 13:45.

Operativ leder i Fjord1, Torbjørn Vik, sier det er et vogntog som har stoppet på kjørebrua til ferja.

- Vogntoget stoppet da det var på veg inn på ferja. Det sperrer nå for at vi kan avvikle trafikk. Vi har gjort et forsøk med en annen bil i køa for å få tauet det vekk. Det lyktes ikke, men vi jobber for å løse situasjonen. Jeg kan ikke svare på hvor lang tid det vil ta før vi er i drift igjen, men vi vil sende ut melding når vi er det, sier Vik.