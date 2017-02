Er det behov for to ferjer?

Har i den siste tida lest mye om toferjeløsning på strekninga Åfarnes-Sølsnes og følt at det er på tide med en litt annen vinkling.

Jeg har pendlet regelmessig til Molde de siste fem-seks åra og har en litt annen erfaring enn det som blir gjengitt i diverse aviser. Så langt jeg kan huske har jeg kun stått igjen én gang på en ferjeovergang om morgenen på veg til jobb. Da var jeg litt seint ute, samtidig som det var en gasstransport. På ettermiddager forekommer det selvfølgelig oftere. I fjor sto jeg igjen én gang og året før tre ganger, vel å merke mest på sommerstid.

Leder tirsdag 21. februar 2017 Ikke la oss vente lenge på to ferjer "Vi håper at den permanente toferjeløsninga er i gang når sommersesongen er over ved månedsskiftet august/september."

Min erfaring er at ferjeløsningen vi har i dag med to ferjer i sommermånedene og én resten av året er helt klart god nok. For å si det helt ærlig er det stort sett de som kommet siste minuttet (og på overtid) som ikke får være med ferja på normale dager. Det er selvfølgelig ikke mulig å ta unna når det kommer 100+ biler etter en kamp, eller av andre grunner ned bakken på Sølsnes-sida. Til dere som da mener at vi skal ha to ferjer gående fram og tilbake over fjorden hele året for å ta unna for slike topper, har jeg dette å si:

Er det virkelig behov for at det skal gå to halvtomme ferjer i skytteltrafikk for dere som ikke klarer å ta livet litt med ro? Har dere tenkt på miljøet når dere fremmer slike forslag? Dere vil altså at ferjene skal gå stort sett hele døgnet året rundt når det er minimalt behov for det.

Politiker-ja til to ferjer på Langfjorden Samferdselsutvalget sa mandag ja til så raskt som mulig få to ferjer på strekningen Sølsnes-Åfarnes.

Det er fem biler av 1.000 som ikke kommer med ferja, statistisk. Og la oss si at 50 prosent igjen av disse er i sommermånedene (allerede to ferjer). Da sitter vi igjen med maks tre biler pr. 1.000. Vi skal altså bruke over 11 millioner på at disse tre bilene pr. 1.000 skal få være med. I verste fall løser ikke to ferjer 100 prosent uansett, så tallet er trolig enda mindre. Setter vi tall på dette som så mange liker, blir det omtrent slik:

1.000 biler betaler kr 10,- mer pr. tur i snitt (det er hvis vi tar pent i og regner bare personbiler og ikke personer, samt rabattkort). Dette fører til at disse tre ekstra bilene kommer seg så fort som …. over fjorden. Det blir minimum 10.000,- totalt. Altså ligger vi i området 3.500,- pr. bil pr. tur. Nei dette høres ikke bra ut for meg, og er dette samfunnsøkonomisk? Mer miljøskadelig måte å få disse tre bilene over fjorden på, finnes vel ikke.

Se for deg disse ferjene som går halvtomme fram og tilbake og tenk godt igjennom om det virkelig er dette dere vil. Jeg sitter i alle fall igjen med en dårlig bismak.