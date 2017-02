Anken ble avslått av Udir

Han ber politikerne snu når de nå ser konsekvensene av nedleggelsen.

Synd for Rauma og Vågstranda

Tirsdag ble det klart at Utdanningsdirektoratet (Udir) avslår anken på vedtaket om å si nei til en friskole på Vågstranda. Saka sendes nå til Kunnskapsdepartementet for endelig avgjørelse.

– Avslaget må vi bare ta til etterretning, men konsekvensene av det er synd for Rauma og Vågstranda, sier styreleder for Rauma Naturskule Vågstranda SA, Johannes Schjølberg.

– Hva er synd?

– Alle elevene som går i første klasse har fått plass på Vikebukt, og det er naturlig å søke seg dit ettersom det ikke er bom den vegen. Og etter det jeg forstår, har Vikebukt friskole mål om ta imot alle førsteklassinger hvert år framover.

– På kort sikt er det ikke dramatisk, men på lengre sikt er det uheldig, etter mitt syn. Det blir et problem når elevene blir 7.-klassinger og vil være med vennene sine til Vestnes.

Schjølberg sier at elevene fra Vågstranda fordeler seg på tre skoler: Førsteklassingene i Vikebukt, 2.–6. trinn i Innfjorden og 7.-klassingene i Måndalen.

– Det betyr cirka 30 elever på privatskole.

– Jeg er redd at politikerne ikke skjønner konsekvensene – med dette er det et dårligere grunnlag for å ruste opp Måndalen, ettersom elevene drar til Vikebukt og Innfjorden. Og det som er dramatisk er hvis førsteklassingene begynner i Vikebukt hvert år.

Dårligste alternativ

Han mener det er veldig synd at det dårligste alternativet nå ser ut til å bli en realitet.

– Ikke sparer kommunen penger, og elevene blir spredt på tre skoler. Det dyreste alternativet er å legge ned Vågstranda. Men for politikerne er det blitt mer en prinsippsak enn en fornuftssak. Jeg håper at politikerne ser på konsekvensene og løsninger, sjøl om det ikke blir som ønsket.

Han understreker at de ikke ønsker å gi opp.

– Vi har muligheter til å søke flere ganger. Den muligheten kan vi benytte oss av, og vi vil holde liv i firmaet og ikke gi opp.

Leder tirsdag 20. desember 2016: Nytt slag mot Vågstranda "Foreldrene er urolig for framtida, og det er en belastning for dem at de ennå ikke har svar på om det blir skole i bygda."

– Det beste for ungene på Vågstranda er at de får gå på Vågstranda. Det synet vil vi aldri endre på!

Han sender en appell til politikerne:

– Prøv å se på konsekvenser av vedtakene dere har gjort. Jeg ber dere innstendig om å gjøre de rette valgene, sier Schjølberg.

Han tror ikke Kunnskapsdepartementet vil gi Vågstranda medhold:

– Nei, det var veldig negativt igjen fra Udir. De brukte argumentasjonen at kommunen sjøl måtte få bestemme hvor skolen skulle ligge og at læreplana ikke var god nok. Vi ble tatt på de samme punktene som sist.