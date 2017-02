En umulig oppgave for justisministeren

Regjeringen og justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) har tatt seg vann over hodet. De har bestemt seg for å tvinge igjennom en nærpolitireform, sjøl om politiansatte ikke har trua på målsettingen. Det blir i beste fall krevende – i verste fall er det vi som innbyggere som får en dårligere polititjeneste.

Ifølge Justisdepartementet er målet med nærpolitireformen «å sikre tilstedeværelse av et kompetent og effektivt lokalt nærpoliti, der befolkningen bor, og samtidig utvikle gode fagmiljøer som er rustet til å møte dagens og morgendagens kriminalitetsutfordringer.»

Nærpolitireformen er igangsatt. Her i fylket skal to politidistrikt smelte sammen til ett. Og lokalt er det bestemt at Vestnes og Rauma slås i hop til ett lensmannsdistrikt, med hvert sitt lensmannskontor og med lensmannens kontorsted på Åndalsnes. Vi har også sett at lokalt politi, som en del av reformen, har fått opplæring i «Politiarbeid på stedet», et prosjekt der de er tilført både ny kompetanse og moderne hjelpemidler.

Men de ansatte i politiet ser ikke ut til å tro at etaten er på rett veg. Ifølge en spørreundersøkelse for Politiforum, der 6.000 politifolk har svart, vil regjeringens reform svekke politiet:

56,5 prosent er uenige i at reformen vil gjøre politiet bedre til å forebygge og bekjempe kriminalitet

Nesten 74,8 prosent tviler på at reformen vil sikre større lokal polititilstedeværelse

25,6 prosent er uenig i at reformen vil skape robuste fagmiljøer og gi tilfredsstillende beredskap rundt i landet. 19,7 prosent er enige, mens 54,7 prosent er usikre

Justisministeren må sette på bremsene og lytte til etatens egne ansatte. Det er dem som vet hvor skoen trykker. Skal regjeringa klare å nå målsettingene i nærpolitireformen, er det helt avgjørende at politiansatte tror på prosjektet. Når ansatte så tydelig signaliserer at politiet er på ville veger, har prosessen feilet. Det må justisministeren ta ansvaret for og snarest rydde opp i.