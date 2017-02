Delte ut 600.000 fra Kraftfondet

Kraftfondet i Rauma kommune hadde møte onsdag. Følgende prosjekter fikk penger:

Gondolbane får 200.000 kroner

Kommunen skriver om prosjektet:

Solgård fisk AS får 100.000 kroner

"Gondolbane på Åndalsnes har vært utredet og undersøkt tidligere. Det er nylig utført en undersøkelse som antyder en kostnad på 70 mil. kr for en to kabin pendelbane opp til Nesaksla. Det er avsatt trasé i kommuneplan Åndalsnes og reguleringsplan sentrum Åndalsnes. Det kreves en studie av finansiering og lønnsomhet for å vurdere forretningsmessige forhold for en gondolbane på Åndalsnes. Rauma kommune ved rådmannen har tatt initiativ for å gjennomføre en slik kvalitativ forretningsplan for gondolbane på Åndalsnes og søkt midler fra Kraftfondet."

Kommunen skriver om prosjektet:

"Solgård fisk AS på Vågstranda har fått tilskudd for å etablere driftsbygg ved sjøen. Driftsbygningen skal betjene virksomheten som er rettet mot fangst og levering av leppefisk, hummer og krabbe."

Romsdalsgårdene AS får 40.000 kroner

Kommunen skriver om prosjektet:

"Romsdalsgårdene skal etablere et felles selskap for å sikre godt samarbeid og felles markedsføring. Selskapet består av Woldstad Gård, Devold gård, Vingård Tuen, Monsås Gård, Lensmannsgården og Rosvang Gaard."

Gründerrom Næringshagen får 48.000 kroner

Kommunen skriver om prosjektet:

"Nordveggen AS søker om å etablere grüderrom som en del av forarbeidet frem til Innovasjonssenteret. Dette er innredning og tilrettelegging av et ledig kontor i Rauma Næringshage som vil bli overflyttet i Innovasjonssenteret når det er på plass. Gründerrommet skal være til etablere som har behov for en plass å arbeide, gjerne i nettverk med andre etablere og overfor hjelpeapparatet. Nordveggen ønsker å komme i gang nå og trenger finansiering for at dette skal bli en mulighet.

Via ferrata får 200.000 kroner i støtte og 300.000 kroner i lån

Kommunen skriver om prosjektet:

Romsdalevent AS - Villmarksbryllup får 46.800 kroner

"Norsk Tindesenter Eiendom AS søker om tilskudd for etablering av Via Ferrata til en totalkostnad 2.200.000 kr, det søkes om 500.000 kr i tilskudd fra Kraftfondet. Styret for Kraftfondet innvilger søknaden delvis ved å tildele Norsk Tindesenter Eiendom AS et etableringstilskudd på 200.000 kr for bygging av Via Ferrata. Styret finner ikke grunnlag for å avvike hovedregelen om øvre tilskuddsbeløp. Norsk Tindesenter Eiendom AS gis et lån på 300.000 som er rentefritt og nedbetales over fem år med like avdrag gjeldende fra 2018."

Kommunen skriver om prosjektet:

"Villmarksbryllup bygger videre på etablering av villmarks campen og det finnes ikke tilsvarende produkt. Derfor kan dette bli en god mulighet for å skape et tydelig mål for gjennomføring, og et bryllup er et arrangement som har en stoppeffekt – det varer ofte mer enn en dag – vanligvis en helg. Søknaden er vurdert til å være i samsvar med mål og strategier i plan for reiseliv og handel. Romsdalevent AS har campen og har spesialisert seg på å designe opplegg, et bryllup vil passe inn i konseptet. Brudeparet vil gjerne har sitt eget bryllup design. Når det meldes om økt etterspørsel og det ikke finnes lignende tilbud, bør dette konseptet bli noe å bygge videre på for selskapet. Bryllup i friluft og feiring i en villmarks camp støtter under kommunen sin visjon."

Kraftfondets består av medlemmene Arne Steffen Lillehagen (leder), Ingunn Svelle Heinåli, Torbjørn Rødstøl og Marianne Gjerde.