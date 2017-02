Blir nye ledere på Åndalsnes

De nye lederne flytter til Åndalsnes med sine to små barn fra Måløy, der de har vært ledere for Frelsesarmeens korps de siste fire åra. De overtar etter Lindbjørg Vike, som er blitt pensjonist.

- Vi gleder oss stort til å ta fatt på arbeidet i Rauma, sier Tommy Høgset over telefon fra Måløy.

- Frelsesarmeen har som kjent et beordringssystem som gjør at offiserer i utgangspunktet ikke bestemmer sjøl hvor de skal arbeide. Jeg synes derfor at vi har vært veldig heldige som får lov til å tjenestegjøre nettopp i Rauma, sier Tommy.

Han sjøl er født og oppvokst i Isfjorden, men flyttet ut i 2010. Kona Marie har sin bakgkrunn fra Stavanger.

Sammen skal de også ha ansvaret for Frelsesarmeens arbeid blant barn og unge i Nordre divisjon, som strekker seg fra Florø i sør til Mo i Rana i nord.

– Dette er en langsiktig satsing i Rauma, forteller Bente Gundersen, divisjonssjef og regionleder i Frelsesarmeen.

Paret har blant annet fått i oppdrag å omorganisere det lokale Frelsesarmearbeidet. Frelsesarmeen har vært til stede i Rauma i snart 100 år.

Marie og Tommy skal bruke høsten til å bli kjent i Rauma, kartlegge muligheter og behov for arbeidet og legge planer for den videre satsingen. Det lokale korpset vil derfor ikke ha faste aktiviteter i høsthalvåret utover matutdelingen, som fortsetter som tidligere. Tommy skal også ha pappapermisjon til 17. november.

