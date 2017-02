Advarsel: Betydelig skredfare i helga

I store deler av landet er det meldt betydelig skredfare fredag og lørdag. Et kraftig snøfall på Vestlandet og uvær og snø i Nord-Norge gjør forholdene usikre.

Skredfaren er økende og betydelig i store deler av landet, ifølge varsom.no.

Snøskredvarslingen i Norge advarer turfolk som vil ta seg ut i innbydende snødekte fjellsider.

– Vi kan få store skred. Vårt råd er at dette er en skjerpet situasjon – det ligger lokalt mye nysnø i ustabile flak som kan bli utløst. Dette gjelder særlig på Nord-Vestlandet, hvor vi har mye ferske snøfall, sier vaktleder Ragnar Ekker ved Snøskredvarslinga til VG.

Advarselen gjelder spesielt for bratte lier som nå ligger fristende med nysnø.

– Her kan det bli utløst store, farlige skred. Husk at vi har en periode med smelting og kulde bak oss, dette gjør noe med snøoverflaten, slik at snølagene som kommer oppå dette, blir ustabile, sier han.

I Nord-Norge fører den økende vinden sammenmed påfyll av nysnø til at det vil dannes ustabile fokksnøflak i leheng, som bak rygger, i søkk og renneformasjoner. Disse falkene kan fort påvirkes av for eksempel en skiløper og dermed utløse skred.

På Østlandet er det lite fare for snøskred ettersom det rett og slett ikke er nok snø ennå, men i områdeneTrollheimen og Romsdal, sørover til Sunnmøre, Indre Fjordane og Indre Sogn er det betydelig snøskredfare på nivå tre – det nest høyeste. Det samme gjelderJotunheimen og Hallingdal, i Voss og Hardanger og i Vest-Telemark

Også i hele Nord-Norge fra Vest-Finnmark og sørover til Salten er det varslet betydelig snøskredfare.

Torsdag ble en skiløper tatt av etrundt 100 meter bredt snøskred i Sogndalsdalen, men kom seg ut på egen hånd. Skredet skal ha blitt utløst av skiløpere i en lite brukt løype. Politiet gikk etterpå ut med advarsel om stor skredfare for Sogn og Fjordane.

I nabofylket Møre og Romsdal bes skiløpere nå være forsiktige og lytte etter drønn som kan tyde på skred, ifølge NRK.