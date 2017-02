Sjekk Kilian Jornets tur opp til Kirketaket

Det var torsdag for to uker siden, i godværsperioden, at Kilian Jornet fra Hovde og Matti Bernitz fra Åndalsnes laget en film fra østryggen av Kirketaket. De to har samarbeidet om flere prosjekt.

Et liv med små marginer Publikum vekslet mellom sjokk og humrende undring da Killian Jornet fortalte om sitt liv som ekstremsportutøver.

- Vi har ting vi har lyst til å filme og prøve – han er en utforskertype. Han liker å jobbe med små prosjekter hvor det ikke er så veldig mange involverte. Vi gjør det når det passer og når forholdene er gode. Og dette en tur vi hadde sett på, og hvor vi så at vi kunne få spektakulære bilder. Og det var maksimalt gode forhold, sier Matti Bernitz om samarbeudet med Kilian Jornet.

- Det ser helt rått ut?

- Ja. Han er antakelig en av verdens aller, aller beste på akkurat slike ting; på rask ferdsel i bratt terreng. Han er et unikum i verden og profesjonell i alt han gjør – det er gjennomført. Han gjør alltid ting 100 prosent som han vil. Og han snur på halvparten av turene hvis en av faktorene som han må ta hensyn til ikke er på plass; egen form, utstyret eller forholdene.

Verdens raskeste mann

Bernitz sier at for Kilian Jornet er en tur som dette nesten en dagligdags ting.

- For de aller fleste andre er dette et eget prosjekt som krever forberedelser og gode forhold. Men det er en grunn til at han er verdens raskeste mann i fjellet. Dette krever mye.

Bernitz vil ikke fraråde folk å gå østryggen opp Kirketaket.

Måtte avbryte rekordforsøket Kilian Jornet måtte snu bare få timer unna målet.

Dedikert til fingerspissene

- Det er det veldig mange som gjør. Jeg selv kunne gått der med sikring og guide og ville ikke hatt noen betenkeligheter hvis alle mine forutsetninger hadde vært på plass; egen form, utstyr og forholdene. Men da tar jeg helt andre marginer enn ham.

- Hvorfor lager du en film som dette?

- Vi har snakka lenge om å jobbe sammen og har gjort andre ting som ikke er publisert. For meg er det utrolig spennende å få jobbe med noen som er så profesjonelle og effektive som gjør alt "til fingerspissene". Det er muligheter for ham å gjøre ting som er spennende, og for meg å ta stills og film av spektakulær natur – det er en vinn-vinn for begge, sier Matti Bernitz.

Opptakene til filmen tok tre timer. Matti Bernitz har blant annet brukt drone for å filme Kilian Jornets tur opp Kirketaket.