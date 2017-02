17 lag får energipenger

– Vi går ikke ut hvor mye hver enkelt får, men gjennom Energifondet og andre samarbeidsavtaler bidrar vi med godt over 200.000 kr til Rauma-samfunnet, sier markedssjef Lars Smisethjell i Rauma Energi AS.

De 17 lag og foreninger som får penger i 2017, er:

Rauma Røde Kors

Rauma Skisenter AS

Rauma Alpin

Rauma Skytterlag

Romsdal Rando

Rauma Hest

Åndalsnes og Isfjorden skolekorps

Rauma Leikarring

Måndalen IL

Måndalen Velforening

Isfjorden Bueskyttere

Holmemstranda IL

Eid IL

Raumadalen Skytterlag

Rødven Ungdomslag

Åndalsnes og omegn jeger og fiskeforening

1. og 3. Rauma speidergruppe

Prioriterer barn og unge

– Fondet ble innført høsten 2015 med oppstart i 2016. I kriteriene for å få midler står det at vi ønsker å prioritere tiltak for barm og unge, vi fordeler geografisk og fordeler etter «sjanger». Og så forsøker vi under ellers like vilkår å løfte fram nye tiltak, sier Smisethjell.