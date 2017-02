- Hovedpoenget druknet

Etter at Svein Kroken startet den pågående reiselivsdebatten med leserbrevet «La Romsdal Reiseliv og Handel overta styringen», har debatten tatt av. Og ifølge han, – litt i feil retning. Han mener hovedbudskapet han ønsket å bidra med, har druknet i en debatt der noen er opptatt av å forsvare seg sjøl, mens andres skyter fra hofta.

– Bør avklares raskt

– Jeg ønsker å oppklare, og at det blir ro i denne saka, sier Kroken.

Han innrømmer raskt at han nok kunne ha ordlagt seg klarere i det første innlegget. For hovedbudskapet var ifølge han sjøl dette:

– Valg av samarbeidspartner fra kommunen bør skje så raskt som mulig. Vil man ha Romsdal Reiseliv og Handel (RRH) som aktør eller ikke? Det bør avklares raskt slik at vi ikke sliter ut folk og ikke får med de beste tillitsmennene videre, sier han.

Han forklarer viktigheten av det med å kaste blikket noen år tilbake i tid.

– Medlemmene i Romsdal Reiseliv og Handel har vært kreative, flinke og gode. De har funnet en driftsform som gjør at de er sjølstendige, men jeg tror det på vegen har kostet krefter, og jeg er redd det er slitasje på styremedlemmer der, sier Kroken som i tolv år var leder for Åndalsnes og Romsdal Reiselivslag.

– Vi kan gå helt tilbake til den gangen da vi skulle velge destinasjonsselskap. Det var en seig prosess som reiselivslaget brukte mye energi på, i stedet for skapende virksomhet. Videre ble det omstilling da kommunen kuttet den økonomiske støtten til reiselivslaget. Reiselivslaget ble da satt helt på sidelinja, og ut i sjakk matt. Til tross for dette ble reiselivslaget oppfattet som en god organisasjon. Sjøl om Odd Roar Lange ikke mener det var noen grunn til å misunne Rauma, så var det det da. Spesielt la folk merke til oppslutningen fra medlemmene, organisasjonsformen og roa vi hadde, forteller Kroken.

– Kunne vært klarere

Han sier det at reiselivslaget fikk med seg handelsforeninga, og dermed skiftet navn til Romsdal Reiseliv og Handel, også har bydd på utfordringer ut over reiselivssatsing.

– Da kom byfornyelsen som gjorde at RRH ble nødt til å fronte og ta noen kamper i den forbindelse, sier Kroken som poengter at han snakker som medlem av RRH.

– Jeg er ingen politiker.

Når det gjelder den delen av leserbrevet der han skriver at RRH kan overta styringa, sier han dette:

– Jeg tenker det må være greit at en snakker ut noen veger, men jeg ser at jeg kunne ha vært klarere. Budskapet ble borte på grunn av dette og piggene kom ut hos dem som har posisjoner å forsvare. Det ble en ensidig debatt, for det er ikke dette jeg står for. Verken jeg eller andre har per dags dato noe ønske om å gå ut av vår destinasjonstilknytning, og ikke er det jeg som bestemmer det heller.

– Gjerne flere debatter

Han mener debatten de siste dagene viser at det er et bredt engasjement for reiselivet i Rauma.

– Neste gang næringa er moden for en debatt mener jeg Møre og Romsdal bør vurdere å ha ett destinasjonsselskap. Ett som styrer hele fylket med hensyn til den overordna reiselivssatsinga. Men; jeg mener likevel at Åndalsnes og Rauma bør spisse sin markedsføring innen destinasjonen. Det mener jeg vi må kunne gjøre, som en kommune av 19, fordi vi sitter på indrefileten. Vi må ha lov til å være litt mer synlig enn de 18 andre.

Kroken sier han synes innlegget fra rådmann Vassli, med tittelen «Debatten handler ikke om destinasjonsselskap», virker svært spennende og mener det kan løfte reiselivsnæringen i kommunen til nye høgder.