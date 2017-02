– Har jobbet med alt i masterplanen

Solveig Brøste Sletta, konstituert leder i Nordveggen AS, kommenterer påstander i Odd Roar Lange sitt debattinnlegg. Han skriver: «Uten en klar bestilling og finansiering ble reiselivsfremtiden usikker for utviklingsselskapet, og flere av de dyktigste medarbeiderne har forlatt eller er i ferd med å forlate Nordveggen AS».

– Vi fikk ei bestilling fra kommunen om å jobbe med masterplan for reiseliv fra 2014 og ut 2017. Så ble perioden avkortet med ett år. Vi hadde engasjert Jan Sverre Sivertsen som til å jobbe med reiselivsprosjekt. Han sluttet ved nyttår, som følge av at vi fikk ett år mindre, sier Brøste Sletta.

Hun sier verken hun eller styret i Nordveggen AS har oppfattet det slik at masterplanen var satt opp i prioritert rekkefølge.

– Hvis den skulle vært det, burde det vært tydeligere. Gondol står som nummer én på lista, mens tindesenteret er langt nede. Og det er ei liste med 21 punkt som skal jobbes med over fire år, da kan du ikke gjennomføre alt. Vi har jobbet noe på alle, slik vi har oppfattet at vi skulle.

– Har det vært det beste?

– Det er mye å jobbe med, i et bredt spekter. Det kunne vært lurt med færre, slik at kunne kommet lenger på noen. Men så er det også slik at vi har fått midler fra Miljødirektoratet for verdiskaping i verneområder. Det har gjort at vi har kunnet jobbet mer med noen tiltak; som sykkelprosjektet, Trollstigen, Via Ferrata og car walks, sier hun og forteller videre at Nordveggen nylig har levert inn en hovedrapport om reiselivet, med delrapporter, til kommunen.

– Jeg tror den skal behandles i førstkommende møte i formannskapet, legger hun til.

– Ifølge Odd Roar Lange er ansatte i ferd med å forlate Nordveggen. Er dere det?

– Nei. Sivertsen har sluttet. Vi andre er stabile.

Masterplan for produktutvikling i reiselivet i Rauma er utviklet i regi av Nordveggen og i en felles prosess med reiselivsaktører i Rauma. Planen tar for seg produktutviklingstiltak som på kort og lang sikt skal gi økt verdiskaping.

Her er lista:

Gondol fra sentrum til Nesaksla Romsdalseggen-pakker (tog, guide overnatting) Sykkeltrasé Åndalsnes - Bjorli Trollstigen og Isterdalen Park Togstopp Trollveggen stasjon Via Ferrata Klatrepark Flere tilrettelagte vandreopplevelser Utvikle gårdsturisme Sykkeltur ned Trollstigen, med transport Zip-line fra Nebba til tindesenteret Kurs- og konferansepakker Fjordfiske Laksefiske, elv Fjellfiske og jakt Car-walks Sti-sykling Haute Route, sykkel Toppturer, ski Trollveggen aktivitetspark Norsk tindesenter