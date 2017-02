Fylkesstyret ble gjenvalgt

Hele styret ble gjenvalgt. Kim Thoresen-Vestre fra Molde er leder, Line Karlsvik fra Kristiansund er nestleder, og styremedlemmer er Anders Lindbeck fra Ålesund, Oddrun Årflot fra Volda/Sunndal,

Eldar Høidal fra Sykkylven, Ingrid Opedal fra Volda og Ulv Karlsen Ottem fra Sunndal.

Fylkesårsmøtet kom med to resolusjoner. Den ene handler om miljø: SV krever handling mot forsøpling av havet.

De mener også at flere alternativ må utredes når det gjelder samferdsel i fylket.

«Etter at Romsdalsaksen la fram sine planar for kryssing av fjorden, er det no på tide å få til ei utgreiing av fleire mulege alternativ. Eit av dei er fortsatt ferjedrift, men med elektriske ferjer» heter det blant annet i resolusjonen. SV har jobbet aktivt mot E39 gjennom Molde.