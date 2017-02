Tapte i Høyesterett

Torsdag formiddag mottok Rauma Energi dommen fra Høyesterett. De ga Staten ved Sentralskattekontoret medhold, og det betyr at Rauma Energi ikke får tilbakebetalt de 16 millioner kronene det er snakk om.

– Vi har ennå ikke mottatt premissene og vurderingene som ligger til grunn for at vi ikke fikk medhold. Derfor er det vanskelig å kommentere resultatet, men vi konstaterer at vi ikke har nådd igjennom, sier han.

Etter behandling i tre rettsinstanser blir saken nå lagt død.

– Dommen fra Høyesterett må vi bøye oss for, og her må vi sette strek. Vi har gjort vårt beste, sier Lillehagen.

Ansvarlig lån eller egenkapital?

Grunnlaget for saken er avtalen om et ansvarlig lån mellom Rauma Energi AS og Rauma kommune som ble inngått i 2002 og som gjaldt fram til avtalen ble revidert i 2014.

Rauma Energi AS har lagt til grunn at avtalen er et lån, slik at selskapet vil ha krav på skattefradrag for betalte renter.

Sentralskattekontoret mener derimot at renteutbetalingene ikke kan fradragsføres ettersom avtalen må anses som egenkapital.

I 2014 måtte derfor Rauma kommune etterbetale 16 millioner kroner til Sentralskattekontoret. Rauma Energi var uenige, og tok saken til retten. I tingretten tapte Rauma Energi, som anket til lagmannsretten. Der vant de fram.

Skuffelse

Sentralskattekontoret tok saken videre til Høyesterett, og saken gikk i Oslo i begynnelsen av februar. Lillehagen sa etter behandlingen av saken at de mente de hadde en sterk sak.

– Er dere skuffet over resultatet?

– Ja, det er klart. Vi har jobbet med dette over tid, så det er ikke noe gøy å motta den beskjeden. Men vi tar den til etterretning, sier Lillehagen.

–Hvilke konsekvenser får dette for Rauma Energi?

– Kravet fra Sentralskattekontoret ble innbetalt for flere år siden, så den saken er ute av verden, selv om vi hadde selvsagt håpet å få medhold i retten og med det få tilbake de 16 millionene. Ut over det er det ingen andre konsekvenser enn at det nå en usikkerhet knyttet til om regnskap både i Rauma Energi og i kommunen er ført korrekt fra 2002 og fram til 2014. Det vil vi nå se på med revisor og advokat.